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    У Молдові викрали суддю-утікача Миколу Чауcа, якого розшукує Інтерпол

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    Група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса у центрі молдовської столиці - У Молдові викрали суддю-утікача Миколу Чауcа, якого розшукує Інтерпол
    Група невідомих озброєних чоловіків викрала Чауса у центрі молдовської столиці
    Фото: Укрінформ

    Зараз слідство з'ясовує обставини викрадення, порушено кримінальну справу

    Колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали у столиці Молдові Кишиневі.Про це заявив його адвокат Юліан Балан, повідомляє видання NewsMaker.

    Адвокат Чауса стверджує, що 3 квітня група невідомих озброєних чоловіків викрала його підзахисного у центрі молдовської столиці.

    Прессекретар поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.

    «54-річного чоловіка викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку у центрі столиці. Поліцію сповістили про подію о 13:15. Зараз слідство з'ясовує обставини події, порушено кримінальну справу», – розповіла Статі.

    Про викрадення Чауса повідомив і його колишній адвокат в Україні Ростислав Кравець. «Щойно зателефонувала з Кишинева дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, і повідомила, що її чоловіка там викрали... Поліція Молдови вже розпочала розслідування», – написав він у Телеграмі.

    Як відомо, колегія цивільних, комерційних та адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу, який з 2016 року переховується в Молдові.

    Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

    6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

    З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

    1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

    Раніше міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску обіцяє співпрацю з Україною в справі екстрадиції колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції,

    Теги: Молдова Інтерпол адвокат викрадення суддя розшук
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