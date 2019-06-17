Лідер Демпартії Молдови Володимир Плахотнюк розповів, чому виїхав з країни



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Лідер Демпартії Молдови Володимир Плахотнюк виїзд із країни пояснив хвилюванням через безпеку своєї родини Фото: Ліга

Плахотнюк боїться за безпеку своєї родини

Лідер демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк заявив, що не піде з політики, не дивлячись на те, що покинув країну. Виїзд з Молдови він пояснив хвилюванням за безпеку своєї родини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Мені потрібен час, щоб забезпечити безпеку собі і своїй родині, яка пережила важкі часи, включаючи спробу мого викрадення, яка трапилася в минулому році за кордоном. Мої діти налякані, моя сім'я налякана і ніде не відчуває себе в безпеці», - написав політик у Facebook.

Він також запевнив, що Демпартія Молдови продовжить політичну боротьбу в опозиції. «У ці дні ми обговорюємо з колегами план подальших дій. Вирішили, що будемо активно працювати в опозиції, щоб не допустити захоплення Республіки Молдова зацікавленими групами за межами країни», - зазначив він, додавши, що країна« повинна залишатися вільною і незалежною».

Окрім того він запевнив, що не збирається йти з політики: «Я думав, що візьму на себе відповідальність і піду з політики, але це було б поспішним рішенням, яке розчарувало б людей, які вірили в мене. В цьому випадку Демпартія могла б стати вразливою, і на депутатів чинився б тиск.

З огляду на всі ці аспекти, я вирішив залишитися з командою, зміцнювати і захищати її навіть на відстані», - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня Молдову покинули політики та бізнесмени, пов’язані з Демократичною партією, серед яких глава Демпартії і олігарх Влад Плахотнюк.

Як відомо, Демократична партія Молдови заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

9 червня Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.