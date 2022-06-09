  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На розмінування українських портів підуть місяці – ООН
рус
    Події в Україні

    На розмінування українських портів підуть місяці – ООН

    Кораблі не можуть зайти та вийти з українських портів через морські міни - На розмінування українських портів підуть місяці – ООН
    Кораблі не можуть зайти та вийти з українських портів через морські міни

    В українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів

    Розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців. Про це повідомив радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс, пише Bloomberg.

    За словами Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть зайти або вийти у відкрите море.

    «На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців», – зазначив він.

    За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких перебувають близько 450 моряків. Третина з них із Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.

    Нагадаємо, 8 червня Туреччина почала переговори про розблокування українських портів із російською делегацією.

    Раніше повідомлялося, що Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови – зокрема, вимагає зняти з неї частину санкцій.

    Читайте також: Розблокування портів України: Лавров висунув цинічну умову
    Теги: росія окупанти війна розмінування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На розмінування українських портів підуть місяці – ООН