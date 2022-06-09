На розмінування українських портів підуть місяці – ООН

Кораблі не можуть зайти та вийти з українських портів через морські міни

В українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів

Розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців. Про це повідомив радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс, пише Bloomberg.

За словами Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть зайти або вийти у відкрите море.

«На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців», – зазначив він.

За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких перебувають близько 450 моряків. Третина з них із Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.

Нагадаємо, 8 червня Туреччина почала переговори про розблокування українських портів із російською делегацією.

Раніше повідомлялося, що Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови – зокрема, вимагає зняти з неї частину санкцій.