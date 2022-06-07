Пес Патрон показав, як проводить розмінування (фото)

Рятувальники продемонстрували журналістам свої навички

На Чернігівщині відбувся прес-тур щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС у розмінуванні територій України, що перебували під окупацією Росії.

«Працівники ЗМІ мали нагоду спостерігати за тим, як піротехніки ДСНС збирають, сортують, вивозять на безпечну відстань та знищують вибухонебезпечні предмети.

Робота йшла особливо жваво, адже допомагати розміновувати приїхав наш Патрон», – повідомили в прес-службі рятувальників.

Нагадаємо, пес Патрон отримав Каннську премію «Palm Dog Award». Цю нагороду вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

Через те, що Патрон зараз знаходиться на службі та активно допомагає фахівцям ДСНС з розмінуванням, його нагородили дистанційно.