Тіла везуть на смітник. Радник мера Маріуполя розповів про розбір завалів

В окупованому Маріуполі продовжують розбирати завали багатоповерхівок після бомбардувань

У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок». Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«За інформацією, під кожними двома з п’яти багатоповерхівок знаходять від 50 до 100 тіл загиблих. Найбільше – в підвалах та під'їздах так званих «хрущовок», – написав Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, тіла звозять вантажівками в морг біля «Метро» або на колишню базу супермаркету «Щирий кум» на Лівобережжі. Він також зазначив, що якщо тіла ще не муміфіковані – їх доправляють просто на один із двох полігонів для сміття.

«Нескінчений караван смерті», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти влаштували у Маріуполі «гуманітарне пекло». Щоб отримати гуманітарку, маріупольці записуються в чергу за 2-3 дні, а потім ще стоять у живій черзі.

Окупанти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.



