Нацполіція пояснила, за що зупиняла кортеж Іллі Киви

Щоб зупинити кортеж нардепа, правоохоронцям довелося його переслідувати

Водії автівок, в одній з яких перебував нардеп, порушили кілька правил дорожнього руху

Кортеж народного депутата України від партії «Опозиційна платформа – За життя» було зупинено правоохоронцями на столичному шосе через порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

«Сьогодні, близько 11-ї години на Столичному шосе патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР», – повідомили правоохоронці.

На вимогу поліцейських зупинитися, водії вказаних авто не реагували та продовжували рух, ідеться у дописі.

Згодом патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів було виявлено народного депутата Іллю Киву.

«Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобіль Toyota не відповідає реєстраційним документам», – зазначається у повідомленні.

У результаті, співробітники Національної поліції склали на на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність номерного знаку реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

На водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).

Надалі патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої можливої кваліфікації дій громадян.

Раніше повідомлялося, що скандального народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллю Киву затримали в українській столиці.

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