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    Одіозний нардеп Кива розповів, за що його затримували правоохоронці (відео)

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    Кортеж депутата зупинили одразу кілька екіпажів поліції - Одіозний нардеп Кива розповів, за що його затримували правоохоронці (відео)
    Кортеж депутата зупинили одразу кілька екіпажів поліції
    фото: dtp.kiev.ua

    За словами самого нардепа, його зупинили через порушення правил дорожнього руху

    Скандального народного депутата від «Опозиційної платформи за життя» Іллю Киву затримали в українській столиці.

    Про це повідомив журналіст та блогер Сергій Іванов. Він уточнив, що затримання депутата відбулося на одному зі столичних шосе.

    Пізніше Telegram-канал PavlovskyNews оприлюднив відео, нібито зняте під час затримання правоохоронцями скандального народного обранця. На ролику, який знімали з автівки, що проїжджала повз місце подій, видно, що кортеж Киви зупинили кілька екіпажів правоохоронців. Вони про щось спілкуються з депутатом.

    Сам нардеп від ОПЗЖ надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей». За словами Киви, поліцейські навіть не знали, що він перебуває в автомобілі.

    Згодом Ілля Кива записав відоролик, де назвав те, що відбулося, провокацією з боку МВС.

    Зазначимо, що Ілля Кива є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Зокрема, нещодавно Генпрокуратура відкрила справу за фактом стрілянини, яку депутат влаштував у громадському місці.

    Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович назвав свого колегу Іллю Киву дуже цінним кадром для партії

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    Теги: депутат партії поліція Ілля Кива МВД Сергій Іванов
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    Одіозний нардеп Кива розповів, за що його затримували правоохоронці (відео)