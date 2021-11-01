Одіозний нардеп Кива розповів, за що його затримували правоохоронці (відео)
За словами самого нардепа, його зупинили через порушення правил дорожнього руху
Скандального народного депутата від «Опозиційної платформи за життя» Іллю Киву затримали в українській столиці.
Про це повідомив журналіст та блогер Сергій Іванов. Він уточнив, що затримання депутата відбулося на одному зі столичних шосе.
Пізніше Telegram-канал PavlovskyNews оприлюднив відео, нібито зняте під час затримання правоохоронцями скандального народного обранця. На ролику, який знімали з автівки, що проїжджала повз місце подій, видно, що кортеж Киви зупинили кілька екіпажів правоохоронців. Вони про щось спілкуються з депутатом.
Сам нардеп від ОПЗЖ надалі розповів, що його машину зупинили патрульні «за порушення, якого не було, щоби заробити грошей». За словами Киви, поліцейські навіть не знали, що він перебуває в автомобілі.
Згодом Ілля Кива записав відоролик, де назвав те, що відбулося, провокацією з боку МВС.
Зазначимо, що Ілля Кива є фігурантом кількох кримінальних проваджень. Зокрема, нещодавно Генпрокуратура відкрила справу за фактом стрілянини, яку депутат влаштував у громадському місці.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович назвав свого колегу Іллю Киву дуже цінним кадром для партії