В Україні змінилися правила дорожнього руху. Повний список нововведень

З 1 листопада 2021 року в Україні діють нові правила дорожнього руху. Які нововведення запровадила влада

В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року.

Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

Нова розмітка

Нова розмітка

Відтепер в правилах дорожнього руху буде наступна нова розмітка, яку також можна буде зустріти і на дорозі:

діагональний пішохідний перехід;

позначення наближення до кільцевої розв'язки;

виділені місця для паркування уздовж доріг;

вертикальна жовто-червона і червоно-біла розмітки – для позначення лежачого поліцейського.

Нові дорожні знаки

В нових правилах з’явилася ціла купа нових дорожніх знаків. Ось їх перелік:

1.41 «Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод».

3.44 і 3.45 «Рух зазначених транспортних засобів заборонено».

4.15 «Кінець доріжки для велосипедистів».

4.18 «Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки».

4.21 «Рух з використанням ланцюгів протиковзання».

4.22 «Кінець ділянки руху з використанням ланцюгів протиковзання».

4.23 «Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів».

4.24 «Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів».

5.78 «Радіостанції, що передають інформацію про дорожній рух».

5.79.1 і 5.79.2 «Аварійний вихід».

5.80.1 і 5.80.2 «Покажчик напрямку і відстані до аварійного виходу».

5.81 «Покажчик напрямків і відстані до аварійних виходів».

5.82.1 і 5.83.1 «Платна дорога».

5.82.2 і 5.83.2 «Кінець платної дороги».

5.84 «Початок прикордонної смуги».

5.85 «Кінець прикордонної смуги».

5.86 «Початок контрольованого прикордонного району».

5.87 «Кінець контрольованого прикордонного району».

5.88. «Велосипедна смуга».

5.89 «Кінець велосипедної смуги».

5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів».

5.91 «Кінець зони для пішоходів і велосипедистів».

5.92.1 і 5.92.2 «Велосипедний переїзд».

5.93.1 і 5.93.2 «Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд».

5.94.1 «Дорога із зустрічною велосипедної смугою».

5.94.2 «Кінець дороги з зустрічної велосипедної смугою».

5.95.1 і 5.95.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічній велосипедної смугою».

6.7.3 «Електрозарядні станції».

6.7.5-6.7.7 «Автозаправні і електрозарядні станції».

Інші зміни для водіїв

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.