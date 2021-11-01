В Україні змінилися правила дорожнього руху. Повний список нововведень
З 1 листопада 2021 року в Україні діють нові правила дорожнього руху. Які нововведення запровадила влада
В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року.
Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.
Нова розмітка
Відтепер в правилах дорожнього руху буде наступна нова розмітка, яку також можна буде зустріти і на дорозі:
- діагональний пішохідний перехід;
- позначення наближення до кільцевої розв'язки;
- виділені місця для паркування уздовж доріг;
- вертикальна жовто-червона і червоно-біла розмітки – для позначення лежачого поліцейського.
Нові дорожні знаки
В нових правилах з’явилася ціла купа нових дорожніх знаків. Ось їх перелік:
- 1.41 «Ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод».
- 3.44 і 3.45 «Рух зазначених транспортних засобів заборонено».
- 4.15 «Кінець доріжки для велосипедистів».
- 4.18 «Суміжні пішохідна і велосипедна доріжки».
- 4.21 «Рух з використанням ланцюгів протиковзання».
- 4.22 «Кінець ділянки руху з використанням ланцюгів протиковзання».
- 4.23 «Дорога для суміщеного руху автомобілів і велосипедів».
- 4.24 «Кінець дороги для суміщеного руху автомобілів і велосипедів».
- 5.78 «Радіостанції, що передають інформацію про дорожній рух».
- 5.79.1 і 5.79.2 «Аварійний вихід».
- 5.80.1 і 5.80.2 «Покажчик напрямку і відстані до аварійного виходу».
- 5.81 «Покажчик напрямків і відстані до аварійних виходів».
- 5.82.1 і 5.83.1 «Платна дорога».
- 5.82.2 і 5.83.2 «Кінець платної дороги».
- 5.84 «Початок прикордонної смуги».
- 5.85 «Кінець прикордонної смуги».
- 5.86 «Початок контрольованого прикордонного району».
- 5.87 «Кінець контрольованого прикордонного району».
- 5.88. «Велосипедна смуга».
- 5.89 «Кінець велосипедної смуги».
- 5.90 «Зона для пішоходів і велосипедистів».
- 5.91 «Кінець зони для пішоходів і велосипедистів».
- 5.92.1 і 5.92.2 «Велосипедний переїзд».
- 5.93.1 і 5.93.2 «Суміжні пішохідний перехід і велосипедний переїзд».
- 5.94.1 «Дорога із зустрічною велосипедної смугою».
- 5.94.2 «Кінець дороги з зустрічної велосипедної смугою».
- 5.95.1 і 5.95.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом і зустрічній велосипедної смугою».
- 6.7.3 «Електрозарядні станції».
- 6.7.5-6.7.7 «Автозаправні і електрозарядні станції».
Інші зміни для водіїв
До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.
Раніше також уряд вніс зміни до:
- правил видачі водійських посвідчень;
- правил підготовки водіїв.
Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.
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