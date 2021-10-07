Правила підготовки водіїв змінено. Що треба знати майбутнім автомобілістам

Навчальна програма в українських автошколах зазнала значних змін. Відтепер українських водіїв навчатимуть, як правильно поводити себе на дорозі

Водіїв в Україні навчатимуть по-новому. Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, уряд вніс зміни до навчальної програми автошкіл. Відтепер майбутні автомобілісти навчатимуться правилам поведінці на дорозі.

Отже, теоретична частина складатиметься з п'яти основних розділів:

будова і технічне обслуговування транспортних засобів;

основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху;

основи управління транспортним засобом і вимоги безпеки дорожнього руху;

етика (психологічні основи) водія транспортного засобу,

медичне забезпечення (надання першої домедичної допомоги постраждалим в ДТП).

Практична частина буде включати практику водіння, а також спеціальні положення щодо категорій.

Займатися в автошколі можна буде не більше п'яти годин на день та 25 годин на тиждень.

Тривалість занять з теоретичної частини становить 45 хвилин. А практичної – годину.

Перепідготовка водіїв транспортних засобів (для отримання нижчих категорій) буде проводитися у вигляді 20-годинного курсу практичного водіння.

Автор змін до правил навчання водіїв – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Нещодавно він також запропонував збільшити вартість реєстрації автомобілів. Детально про це – за посиланням.

Також з 1 листопада в Україні змінюються дорожні знаки. Які нововведення запланував український уряд – дивиться за цим посиланням.

І ще одне нововведення від влади – до вересня 2022 року має повернутися обов’язковий техогляд автомобілів. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.