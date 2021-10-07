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    Правила підготовки водіїв змінено. Що треба знати майбутнім автомобілістам

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    В Україні змінюють правила підготовки водіїв - Правила підготовки водіїв змінено. Що треба знати майбутнім автомобілістам
    В Україні змінюють правила підготовки водіїв
    Фото: Glavcom.ua

    Навчальна програма в українських автошколах зазнала значних змін. Відтепер українських водіїв навчатимуть, як правильно поводити себе на дорозі

    Водіїв в Україні навчатимуть по-новому. Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, уряд вніс зміни до навчальної програми автошкіл. Відтепер майбутні автомобілісти навчатимуться правилам поведінці на дорозі.

    Отже, теоретична частина складатиметься з п'яти основних розділів:

    • будова і технічне обслуговування транспортних засобів;
    • основи законодавства в сфері безпеки дорожнього руху;
    • основи управління транспортним засобом і вимоги безпеки дорожнього руху;
    • етика (психологічні основи) водія транспортного засобу,
    • медичне забезпечення (надання першої домедичної допомоги постраждалим в ДТП).

    Практична частина буде включати практику водіння, а також спеціальні положення щодо категорій.

    Займатися в автошколі можна буде не більше п'яти годин на день та 25 годин на тиждень.

    Тривалість занять з теоретичної частини становить 45 хвилин. А практичної – годину.

    Перепідготовка водіїв транспортних засобів (для отримання нижчих категорій) буде проводитися у вигляді 20-годинного курсу практичного водіння.

    Автор змін до правил навчання водіїв – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Нещодавно він також запропонував збільшити вартість реєстрації автомобілів. Детально про це – за посиланням.

    Також з 1 листопада в Україні змінюються дорожні знаки. Які нововведення запланував український уряд – дивиться за цим посиланням.

    І ще одне нововведення від влади – до вересня 2022 року має повернутися обов’язковий техогляд автомобілів. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: ПДР
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    Правила підготовки водіїв змінено. Що треба знати майбутнім автомобілістам