На водіїв чекають нові дорожні знаки: де та коли вони з’являться

Правила дорожнього руху в Україні змінюються. Перш за все це стосується дорожніх знаків

В Україні зміняться правила дорожнього руху. Перше, що потрібно знати водіям – коли це станеться. Отже, нові правила набувають чинності 1 листопада 2021 року. Тобто, вже наступного понеділка.

Друге, на що треба звернути уваги, – характер змін. Перш за все вони стосуються дорожніх знаків, які регулюють відносини водіїв автомобілів та велосипедистів. У власників авто з’явиться більше зобов’язань перед тим, хто пересувається на велосипедах.

Велосипедну інфраструктуру доповнено новини знаками та баличками до них.

Джерело: Укравтодор

Також у нових правилах:

дається нове визначення велосипедної доріжки;

вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Джерело: Укравтодор

Ще одна нововведення – з'являться нові дорожні знаки:

житлової зони;

пішохідної доріжки;

початку населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборони руху транспортних засобів.

Джерело: Укравтодор

Також вводиться нова розмітка для позначення;

«лежачого поліцейського»;

виділених місць паркування вздовж доріг;

наближення до кільцевої розв'язки;

перед виходами з території шкіл;

яка вказує місце концентрації ДТП;

для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все що потрібно знати водіям про повернення техогляду – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.