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    На водіїв чекають нові дорожні знаки: де та коли вони з’являться

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    В Україні змінюються дорожні знаки - На водіїв чекають нові дорожні знаки: де та коли вони з’являться
    В Україні змінюються дорожні знаки
    Фото: glavcom.ua

    Правила дорожнього руху в Україні змінюються. Перш за все це стосується дорожніх знаків

    В Україні зміняться правила дорожнього руху. Перше, що потрібно знати водіям – коли це станеться. Отже, нові правила набувають чинності 1 листопада 2021 року. Тобто, вже наступного понеділка.

    Друге, на що треба звернути уваги, – характер змін. Перш за все вони стосуються дорожніх знаків, які регулюють відносини водіїв автомобілів та велосипедистів. У власників авто з’явиться більше зобов’язань перед тим, хто пересувається на велосипедах.

    Велосипедну інфраструктуру доповнено новини знаками та баличками до них.

    Джерело: Укравтодор
    Джерело: Укравтодор

    Також у нових правилах:

    • дається нове визначення велосипедної доріжки;
    • вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
    • детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;
    • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
    Джерело: Укравтодор
    Джерело: Укравтодор

    Ще одна нововведення – з'являться нові дорожні знаки:

    • житлової зони;
    • пішохідної доріжки;
    • початку населеного пункту і його закінчення;
    • напрямки повороту;
    • місця дозволеної зупинки та стоянки;
    • заборони руху транспортних засобів.
    Джерело: Укравтодор
    Джерело: Укравтодор

    Також вводиться нова розмітка для позначення;

    • «лежачого поліцейського»;
    • виділених місць паркування вздовж доріг;
    • наближення до кільцевої розв'язки;
    • перед виходами з території шкіл;
    • яка вказує місце концентрації ДТП;
    • для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

    До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

    Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все що потрібно знати водіям про повернення техогляду – у матеріалі за посиланням.

    Раніше також уряд вніс зміни до:

    • правил видачі водійських посвідчень;
    • правил підготовки водіїв.

    Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.

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    Теги: ПДР
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    На водіїв чекають нові дорожні знаки: де та коли вони з’являться