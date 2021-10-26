На водіїв чекають нові дорожні знаки: де та коли вони з’являться
Правила дорожнього руху в Україні змінюються. Перш за все це стосується дорожніх знаків
В Україні зміняться правила дорожнього руху. Перше, що потрібно знати водіям – коли це станеться. Отже, нові правила набувають чинності 1 листопада 2021 року. Тобто, вже наступного понеділка.
Друге, на що треба звернути уваги, – характер змін. Перш за все вони стосуються дорожніх знаків, які регулюють відносини водіїв автомобілів та велосипедистів. У власників авто з’явиться більше зобов’язань перед тим, хто пересувається на велосипедах.
Велосипедну інфраструктуру доповнено новини знаками та баличками до них.
Також у нових правилах:
- дається нове визначення велосипедної доріжки;
- вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Ще одна нововведення – з'являться нові дорожні знаки:
- житлової зони;
- пішохідної доріжки;
- початку населеного пункту і його закінчення;
- напрямки повороту;
- місця дозволеної зупинки та стоянки;
- заборони руху транспортних засобів.
Також вводиться нова розмітка для позначення;
- «лежачого поліцейського»;
- виділених місць паркування вздовж доріг;
- наближення до кільцевої розв'язки;
- перед виходами з території шкіл;
- яка вказує місце концентрації ДТП;
- для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все що потрібно знати водіям про повернення техогляду – у матеріалі за посиланням.
Раніше також уряд вніс зміни до:
- правил видачі водійських посвідчень;
- правил підготовки водіїв.
Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.
Ще один «подарунок» для водіїв цього року – підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Який вигляд має топ-5 найбільших штрафів, дивіться у нашому матеріалі за посиланням.
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