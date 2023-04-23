«У нас просто батальон распался»: окупант розповідає про безлад у підрозділі (перехоплення)

Росіянин планує тікати, бо хоче зберегти своє життя

Російський військовослужбовець, який перебуває у Донецьку, розповідає про наміри покинути частину через безлад у підрозділі та низький рівень боєздатності. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«У нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала», – каже окупант.

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Росіянин також скаржиться, що їх нищать українські дрони. Зокрема, нещодавно безпілотник атакував групу.

«Я должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то отвёл. 5 человек 300-та сразу», – розповідає військовослужбовець РФ.

Раніше російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях.

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

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Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.