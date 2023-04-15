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Половина автоматів клинить: окупант скаржиться, що нічим убивати українців (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Половина автоматів клинить: окупант скаржиться, що нічим убивати українців (перехоплення)
Окупант наляканий, бо стріляють з усіх сторін
фото з відкритих джерел

За словами росіянина, їх підрозділ поки що не чіпають, через відсутність в них техніки

Російський окупант жаліється дружині на свої військові будні. Каже, половина виданих автоматів – клинить. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управляння розвідки Міністерства оборони України.

«Уночі спокійно було, зараз знову цілий день стріляють... Наші стріляють з усіх знарядь по різних напрямках, ми тут сидимо самі як в оточені. Кудись назад стріляють, вперед, в бік, з усіх сторін стріляють. Тут усі згодні всі гроші віддати і повернутись додому», – жаліється окупант.

За словами росіянина, їх підрозділ поки що не чіпають, через відсутність в них техніки й небажання витрачати на них снаряди.

«Якщо потрібно буде, за один раз нас знищать й все. Ще й автомати, вони ж видали старі», – додає росіянин.

Раніше черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: перехоплення військові гроші

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