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«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут». Окупант гостро критикує Кремль (перехоплення)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут». Окупант гостро критикує Кремль (перехоплення)
Військові з країни-агресорки гостро критикують кремлівську владу
фото з відкритих джерел

Загарбник попросив свою дружину якнайшвидше витягнути його з фронту

Черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Про це йдеться в аудіоперехопленні телефонної розмови росіян, опублікованому Головним управлінням розвідки. Загарбник скаржився, що зі 100 людей, що були у роті, залишилося 35, а додому можна потрапити лише "300-м" або "200-м".

«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – розповів окупант, зазначивши, що скоро може потрапити в оточення.

Він закликав дружину звертатися в прокуратуру та військомат і всіма силами намагатися його витягти.

«Командиру тут по барабану, вони в штабі, якщо щось і трапиться, вони перші втечуть», – додав російський солдат, поскаржившись, що немає ні грошей, ні постачання, ні ротації.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: втрати окупанти СБУ перехоплення

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