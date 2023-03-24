Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)

Окупант не числиться в жодній військовій частині

Дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.

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Жінка розповідала про це своєму синові, уточнивши, що його тато не числиться в жодній військовій частині.

«Так, мені дзвонили. Ну що там, там взагалі жах – він навіть ніде за списками не проходить...Ну втратили одиницю. Я взагалі не знаю, що там діється», – сказала вона.

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Також росіянка зазначила, що в міноборони РФ – справжній бардак.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.