Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
фото ілюстративне

Окупант не числиться в жодній військовій частині

Дружина мобілізованого росіянина з Мурманської області поскаржилася, що її чоловік не проходить по жодному списку міноборони РФ, а це значить, що ніхто не дізнається, якщо ЗСУ раптом ліквідувають його з українського фронту. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.

Жінка розповідала про це своєму синові, уточнивши, що його тато не числиться в жодній військовій частині.

«Так, мені дзвонили. Ну що там, там взагалі жах – він навіть ніде за списками не проходить...Ну втратили одиницю. Я взагалі не знаю, що там діється», – сказала вона. 

Також росіянка зазначила, що в міноборони РФ – справжній бардак.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Теги: війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командир списав самогубство солдата на загибель в бою, щоб родині заплатили 5 млн рублів
Російський командир списав самогубство солдата на загибель у бою (перехоплення)
19 березня, 19:38
Російські військовослужбовці пиячать, через що навіть потрапляють у полон
Окупант поїхав за горілкою і потрапив у полон (перехоплення)
18 березня, 20:14
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
Росія мобілізує студентів: перехоплення розвідки (аудіо)
15 березня, 19:06

Події в Україні

Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
19K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту