Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)

Росіян примусово відправляють у атаку

Чергове перехоплення розмов окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Так, російський військовий розповідає співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях.

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Окупант каже, навіть якщо військові відмовляються іти в атаку, їм все одно не уникнути смерті. Адже за таке відправляють до тюрми, а звідти – знову до армії.

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Раніше черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.