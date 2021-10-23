Вбивство поліцейського у Чернігові: підозру оголосили двом патрульним

Двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги

Обвинувачені правоохоронці не припинили виявленого правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських

Двом співробітникам патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру в завідомому залишенні без допомоги особи, що спричинило її смерть. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

Раніше в Чернігові взято під варту чотирьох осіб, серед яких троє неповнолітніх, підозрюваних у вбивстві поліцейського. Їм інкримінують вчинення умисного вбивства (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України), а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомлялося, 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів в Чернігові.

Нагадаємо, повідомляли, у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.