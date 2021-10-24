  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У київському парку перехожий врятував дитину, яка тонула

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перехожий кинувся в озеро у Києві й урятував дитину - У київському парку перехожий врятував дитину, яка тонула
    Перехожий кинувся в озеро у Києві й урятував дитину
    фото: Київ оперативний

    Героєм виявився правоохоронець з Прикарпаття

    У київському парку «Перемога» сьогодні врятували від потоплення малолітню дитину. Героїчним вчинком відзначився випадковий перехожий - він одразу стрибнув у воду. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігор», – йдеться у повідомленні.

    У коментарях одна зі свідків інциденту розповіла, що врятованій дівчинці на вигляд 4-5 років, першою у воді її побачила інша перехожа. Далі вищезгаданий чоловік витягнув її, а інший перехожий зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

    «Дитина плакала, жодного слова не було чутно з її вуст. Вона не розмовляла. Мати з'явилася через хвилин п'ять. Питань до неї було б багато, якби вони так швидко не втекли з дитиною. Поліція була скоріше, ніж сама «швидка», - пише вона.

    Жінка додала, що врятована дівчинка була в памперсі й одягнута не за сезоном. У воді залишилися плавати її гумові чобітки.

    Теги: Київ поліція жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У київському парку перехожий врятував дитину, яка тонула