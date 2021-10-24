У київському парку перехожий врятував дитину, яка тонула

Героєм виявився правоохоронець з Прикарпаття

У київському парку «Перемога» сьогодні врятували від потоплення малолітню дитину. Героїчним вчинком відзначився випадковий перехожий - він одразу стрибнув у воду. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігор», – йдеться у повідомленні.

У коментарях одна зі свідків інциденту розповіла, що врятованій дівчинці на вигляд 4-5 років, першою у воді її побачила інша перехожа. Далі вищезгаданий чоловік витягнув її, а інший перехожий зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

«Дитина плакала, жодного слова не було чутно з її вуст. Вона не розмовляла. Мати з'явилася через хвилин п'ять. Питань до неї було б багато, якби вони так швидко не втекли з дитиною. Поліція була скоріше, ніж сама «швидка», - пише вона.

Жінка додала, що врятована дівчинка була в памперсі й одягнута не за сезоном. У воді залишилися плавати її гумові чобітки.