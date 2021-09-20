У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)

За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт

У Вінниці чоловік підстрелив дружину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт

«Повідомлення про вчинення самогубства 45-річного чоловіка в м.Вінниці надійшло до поліції 19 вересня від жінки загиблого. За словами заявниці, під час раптового конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого здійснив постріл собі в голову», – зазначається у повідомленні.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.

34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню.

Травматична зброя, з якої чоловік травмував жінку та вчинив самогубство, вилучена.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою «самогубство».

Нагадаємо, у Харкові застрелився відомий ресторатор. За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.