У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)
За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт
У Вінниці чоловік підстрелив дружину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.
За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт
«Повідомлення про вчинення самогубства 45-річного чоловіка в м.Вінниці надійшло до поліції 19 вересня від жінки загиблого. За словами заявниці, під час раптового конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого здійснив постріл собі в голову», – зазначається у повідомленні.
За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.
34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню.
Травматична зброя, з якої чоловік травмував жінку та вчинив самогубство, вилучена.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою «самогубство».
Нагадаємо, у Харкові застрелився відомий ресторатор. За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.