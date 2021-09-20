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    У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)

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    34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню - У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)
    34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню
    Фото: поліція Вінниці

    За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт

    У Вінниці чоловік підстрелив дружину, а потім застрелився сам. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    За повідомленням правоохоронців, трагедія сталася через сімейний конфлікт

    «Повідомлення про вчинення самогубства 45-річного чоловіка в м.Вінниці надійшло до поліції 19 вересня від жінки загиблого. За словами заявниці, під час раптового конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого здійснив постріл собі в голову», – зазначається у повідомленні.

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    У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)
    У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)

    За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.

    34-річна жінка з пораненням кисті руки госпіталізована у лікарню.

    Травматична зброя, з якої чоловік травмував жінку та вчинив самогубство, вилучена.

    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою «самогубство».

    Нагадаємо, у Харкові застрелився відомий ресторатор. За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.

    Теги: трагедія зброя Вінниця вбивство самогубство чоловік
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    У Вінниці сварка подружжя закінчилася трагедією: чоловік поранив дружину і вчинив самогубство (фото)