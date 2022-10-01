У Нікополі прогриміли вибухи (відео)

У Нікополі місцеві жителі повідомили про вибухи

Окупанти запустили в бік Нікополя освітлювальні боєприпаси

Ввечері, 1 жовтня, у Нікополі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією Telegram-каналів, спочатку окупанти запустили в бік Нікополя освітлювальні боєприпаси, після яких вже і пролунала серія вибухів.

Також пабліки опублікували відео вибухів.

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровщини. Нікопольський район окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією п’ять разів.

Додамо, на світанку 1 жовтня російські окупанти випустили ракети по Одеській області.