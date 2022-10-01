Обстріл авто під Куп'янськом: СБУ повідомила подробиці (фото)

Рашисти впритул розстріляли шість легковиків і одну вантажівку ГАЗель

Служба безпеки України (СБУ) розслідує обстріл окупантами цивільної колони в «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області. Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Глава СБУ розповів, що «рашисти повністю знищили колону із семи автомобілів».

«Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі», – зазначив Малюк.

За його словами, російські військові злочинці таким чином мстяться за свої поразки на полі бою.

«Але рашисти не втечуть від покарання – ми знайдемо кожного і змусимо відповідати за скоєні звірства», – запевнив Малюк.

СБУ розслідує цей військовий злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – Порушення законів та звичаїв війни, пов'язані з умисним убивством. За словами в.о. голови СБУ, такі злочини не мають терміну давності.

Наразі встановлюється кількість жертв та проводяться відповідні експертизи. Також встановлюються особи, які причетні до вбивства мирних громадян.

Він додав, що кільком людям удалося врятуватися з обстрілу.

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Нагадаємо, 30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 30 людей, травми різного ступеню тяжкості отримали 88 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти вчинили удар по гуманітарних колонах на виїзді з Запоріжжя модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.