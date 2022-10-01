На Харківщині рашисти обстріляли колону з автомобілями: десятки загиблих

За попередніми даними, окупанти вбили 20 осіб

У Куп’янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. Про це 1 жовтня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються.

«Окупанти нанесли удари по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання», – відреагував Синєгубов.

Нагадаємо, 30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Мер Мелітополя Іван Федоров показав наслідки обстрілу цивільної колони. Він також підтвердив удар по колоні та зазначив, що люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу загинули 30 людей, травми різного ступеню тяжкості отримали 88 осіб.

Як повідомлялося, російські окупанти вчинили удар по гуманітарних колонах на виїзді з Запоріжжя модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії.