Нічний обстріл Миколаєва: під завалами знайшли загиблу

На місці обстрілу досі працюють рятувальники

Внаслідок ворожих ракетних обстрілів Миколаєва в ніч на суботу, 1 жовтня, загинула молода жінка. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

«У Миколаєві під завалами після нічного прильоту знайшли одного загиблого. Це молода жінка», – йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу й досі працюють рятувальники.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Ракета С-300 влучила у житловий будинок та зруйнувала кілька квартир.

Мер Миколаєва показав наслідки нічної атаки на місто ракетами С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах.

Увечері 30 вересня майже на всій території України пролунали звуки сирен. Тривогу не оголошували лишу у тимчасово окупованому Криму.

30 вересня Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

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