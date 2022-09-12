У низці областей – повітряна тривога

Людям варто прямувати в укриття

У багатьох областях України вночі 12 вересня оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про активність ворожої авіації.

Людям варто прямувати в укриття.

Де оголосили тривогу:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Черкаська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська області.

У телеграм-каналах перед цим повідомтли, що в Росії группа Ту-22м3 з трьох бортів рухається у південному напрямку. Припускають, що можуть бути запуски ракет х-22.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.