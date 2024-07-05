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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала пів години
фото: glavcom.ua

Варто негайно пройти в укриття

В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА для низки областей, а також зліт Міг-31К.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

О 00:09 оголошено відбій ракетної небезпеки, водночас зберігається загроза БпЛА для низки областей.

Карта тривог має такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: укриття тривога

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