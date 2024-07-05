Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Варто негайно пройти в укриття

В Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА для низки областей, а також зліт Міг-31К.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

О 00:09 оголошено відбій ракетної небезпеки, водночас зберігається загроза БпЛА для низки областей.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.