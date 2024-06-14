Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Харкові пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Харкові була оголошена о 21:19

У ніч проти 14 червня в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це о 00:17 повідомило Суспільне.

В десяти областях оголошена повітряна тривога. Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про атаку безпілотників. 

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Харкові пролунали вибухи фото 1
фото: alerts.in.ua

Наразі триває 842-й день повномасштабної війни. На даний час відбулося 87 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою, проте, контрольованою. Впродовж доби Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу противника, один засіб ППО, дві артилерійські системи та станцію РЕБ.

Російські загарбники завдали по території України три ракетні із застосуванням чотирьох ракет та 54 авіаційні удари із застосуванням 73 КАБів, задіяли 613 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

 

Теги: озброєння ворог тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Rheinmetall виробляє різні варіанти 155-мм артилерійських снарядів
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
Вчора, 12:26
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються
Атака на Київ: КМВА повідомило деталі
12 червня, 05:56
68% користувачів Telegram скаржилися на підключення до сервера
Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
9 червня, 06:35
Відбулося 85 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2024 року
8 червня, 00:05
Лише для оборони цьогоріч для ЗСУ треба десь 8 тисяч GMLRS, а для наступальних дій – всі 25 тисяч
Дозвіл бити по території Росії. Чому це не вирішує проблеми
5 червня, 13:31
Окупанти здійснили майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння
Карта бойових дій в Україні станом на 3 червня 2024 року
3 червня, 00:26
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
31 травня, 05:05
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
14 травня, 23:34
Ящик з двома 122 мм артилерійськими боєприпасами виробництва КНДР, жовтень 2023 року
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Події в Україні

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
Безпекова угода з США та чергові санкції проти Росії. Головне за 13 червня
Безпекова угода з США та чергові санкції проти Росії. Головне за 13 червня
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
Графіки відключення світла в Україні 14 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
Графіки відключення світла в Україні 14 червня 2024. «Укренерго» зробило заяву
«Енергоатом» виводить у ремонт енергоблок АЕС, дефіцит електроенергії збільшиться
«Енергоатом» виводить у ремонт енергоблок АЕС, дефіцит електроенергії збільшиться
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
ЗСУ за день знищили п’ять російських човнів на Півдні
31K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
18K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
12K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
12K
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
9553
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua