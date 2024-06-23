Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом, є загиблі та поранені

Після авіаудару у місті почались перебої з електропостачанням

Місто опинилося під обстрілом КАБів

Російська Федерація в неділю, 23 червня, завдала чергового удару по місту Харків. Росіяни використали керовані авіабомби. Про це повідомили мер Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Харкові вибухи. Місто під обстрілом КАБів. Будьте обережні», – написав Терехов.

Також відомо, що після авіаудару у місті почались перебої з електропостачанням. У Харкові зупинилось метро.

«Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Усі станції наразі працюють виключно в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – повідомили у Telegram-каналі «Харківського метрополітену».

«Один із ударів прийшовся по приватному сектору міста. Маємо інформацію про загиблих», – написав Ігор Терехов.

Пізніше він додав, що чотирьох містян поранено, одна людина загинула.

Нагадаємо, що в неділю вранці харківські рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по житловій п’ятиповерхівці. Унаслідок цієї ворожої атаки загинули дві особи. Ще 53 – постраждали, серед них є три дитини.

Крім того, сьогодні зранку ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини дістали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.