В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 16:30 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. О 17:08 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:
Нагадаємо, станом на 13:34 на Київщині та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:05 пролунав відбій повітряної тривоги.
До слова, перед самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня, можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
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