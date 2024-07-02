В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 16:30 в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. О 17:08 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог раніше мала такий вигляд:

Нагадаємо, станом на 13:34 на Київщині та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:05 пролунав відбій повітряної тривоги.

До слова, перед самітом НАТО, який відбудеться 9-11 липня, можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.