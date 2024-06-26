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Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Що робити у разі війни? Міністерство оборони Чехії відповіло, чи має план
У чехів немає стратегії поведінки під час війни
фото: Aktu

Novinky: Уряд дав німцям план, що робити на випадок війни, а от чехи не мають уявлення

Чехія поки не готує жодного плану на випадок нападу Росії. Про це повідомили у Міноборони країни, пише Novinky.

У Чеському оборонному відомстві прокоментували новину про те, що Міністерство оборони Німеччини опублікувало план, де детально описується, що робити у разі «війни з Росією». Документ охоплює такі аспекти, як обов'язковий призов на службу, розподіл продовольства та палива, а також укриття у разі атаки.

«Міністерство оборони наразі не готує аналогічний матеріал. Інформація про обов'язки громадян в умовах загрози державі та воєнного стану надається чинним законодавством», – повідомив речник міністерства оборони Давид Полак.

За його словами, все необхідне викладено у законі про військовий обов'язок, який поширюється на всіх громадян віком від 18 до 60 років, та у законі про захист оборони Чеської Республіки, який визначає дії уряду, міністерств, регіонів та приватних компаній в умовах війни. На думку армійських експертів, це ганьба, тому що чеська громадськість зазвичай не має уявлення, що робити у разі війни.

Бригадний генерал Франтішек Мічанек вважає підхід міністерства помилковим, адже у Чехії надто мало говорять про обороноздатність і плани на кризу.

За його словами, людям важко уявити життєві ситуації, які можуть виникнути під час конфлікту за розділами законів. «Бачите, німці несерйозно сприймають ситуацію, яка склалася внаслідок російсько-українського конфлікту, і намагаються усунути недоліки минулого, коли після закінчення холодної війни ми всі перебували у мирі і відклали планування війни», – сказав Мічанек.

Наміри держави захистив колишній міністр і голова комітету з питань оборони Палати представників Любомир Метнар: «Я не думаю, що нам довелося б створювати подібний документ. Міністерство внутрішніх справ і оборони у співпраці з армією та з огляду на поточну безпекову ситуацію вже оновили стратегічні документи, такі як Оборонна стратегія Чеської Республіки».

До слова, міноборони Чехії підписало в понеділок угоду, яка передбачає закупівлю 77 екземплярів ОБТ Leopard 2A8 вартістю понад €2 млрд. Ця угода буде реалізована в рамках більшого замовлення з боку коаліції країн на чолі з Німеччиною. 

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Теги: росія міністр Міноборони війна Чехія документи напад укриття

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