Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К

О 9:55 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К у Росії.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги й дотримуватись інформаційної тиші.

О 10:34 – відбій тривоги в Україні.

Мапа повітряних тривог станом на 9:58 мала такий вигляд:

Нагадаємо, триває 857-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.