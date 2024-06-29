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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Росія піднімала в небо МіГ-31К
ілюстрація: glavcom.ua

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К

О 9:55 Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К у Росії.

Українцям слід було перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги й дотримуватись інформаційної тиші.

О 10:34 – відбій тривоги в Україні.

Мапа повітряних тривог станом на 9:58 мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Нагадаємо, триває 857-й день повномасштабної війни в Україні. За минулу добу відбулося 140 бойових зіткнень. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.

Теги: війна Україна тривога

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