У Новій Каховці окупанти ставлять ППО в житлових кварталах

Окупанти наражають на небезпеку місцеве населення, встановлюючи системи протиповітряної оборони прямо посеред житлових кварталів

Російські загарбники використовують цивільне населення тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області як «живий щит». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що окупанти розміщують системи протиповітряної оборони в житлових кварталах міста, щоб збивати засоби ураження, які призначені для військових об’єктів ворога. Таким чином росіяни наражають на небезпеку місцеве населення.

Нагадаємо, що окупанти у січні влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС. Росія осушує водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.

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Україна закликала міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям.

До слова, розпочалася 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.