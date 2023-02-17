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Дії окупантів на Каховській ГЕС є свідченням тероризму – високопосадовець ЄС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Дії окупантів на Каховській ГЕС є свідченням тероризму – високопосадовець ЄС
фото wikimedia.org

Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії росіян

Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, посилаючись на слова голови відомства Руслана Стрільця.

Під час спільного  брифінгу із Комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом він наголосив на тому, що ситуація із терористичними діями Росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень.

«Це може мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні ми вже маємо рівень у 13,83 метра. Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати», – наголосив Руслан Стрілець.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів також назвав такі дії Росії ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

За словами Віргініюса Сінкявічюса, сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації. «Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії – це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати», – зазначив Єврокомісар.

Нагадаємо, що окупанти у січні влаштували екологічну катастрофу, зруйнувавши греблю Каховської ГЕС. Росія осушує водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. 

Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародної спільноти із закликом вплинути на ситуацію. «Росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», – зазначив Шмигаль.

Теги: росія Європейський союз водопостачання тероризм

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