Окупанти вирили траншеї вздовж кримського узбережжя (відео)

Армія РФ готується до можливої висадки українських десантників у Криму

Російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту. Про це повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у Telegram.

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Він опублікував відео, на яких видно окопи в Євпаторії.

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Також 3 березня у соцмережах розповсюдилося відео, на якому показано, як росіяни укріплюють дошками траншеї поблизу моря. Чоловік за кадром, який здійснює зйомку, теж заявив, що на узбережжі вирито 200 км окопів.

Нагадаємо, що нещодавно було оприлюднено супутникове відео, із якого випливає, що траншеї в Криму з’явилися, зокрема, біля перешийків на південь від Армянська та Суворового.

До слова, активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» провели черговий рейд по містах тимчасово окупованого Криму: українська символіка заполонила півострів.

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Крім того, напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував, що Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників.

До відома, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.