Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом? Відповідь Данілова

Олексій Данілов вважає, що для росіян вигідно вчинити заколот в Молдові

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову, за якої Україна допоможе Молдові

Якщо президентка Молдови Мая Санду звернеться до України щодо надання допомоги, зокрема й військовим шляхом, таке питання може бути розглянуте українською владою. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами», – зазначив він.

Данілов відзначив, що у росіян ще зберігається план по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови. І якщо РФ спробує це реалізувати, для України з'явиться додаткова точка напруги, на яку доведеться звертати увагу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає», – заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що росіяни хочуть активно задіяти і білоруський, і молдовський напрямок, щоб Україна розпорошила військові сили та спроможності.

Нагадаємо, що ЗМІ розкрили план Путіна щодо перевороту у Молдові.

До слова, нещодавно Олексій Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю.