Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом? Відповідь Данілова

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом? Відповідь Данілова
Олексій Данілов вважає, що для росіян вигідно вчинити заколот в Молдові
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав умову, за якої Україна допоможе Молдові

Якщо президентка Молдови Мая Санду звернеться до України щодо надання допомоги, зокрема й військовим шляхом, таке питання може бути розглянуте українською владою. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

«Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами», – зазначив він.

Данілов відзначив, що у росіян ще зберігається план по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови. І якщо РФ спробує це реалізувати, для України з'явиться додаткова точка напруги, на яку доведеться звертати увагу.

«Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає», – заявив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що росіяни хочуть активно задіяти і білоруський, і молдовський напрямок, щоб Україна розпорошила військові сили та спроможності.

Нагадаємо, що ЗМІ розкрили план Путіна щодо перевороту у Молдові.

До слова, нещодавно Олексій Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю.

Читайте також:

Теги: Молдова військові Україна Олексій Данілов росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

У Бахмуті складно, але ми розуміємо, як діяти далі – Данілов
У Бахмуті складно, але ми розуміємо, як діяти далі – Данілов
День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята
День весни та цвітіння вишні: «слуга» Третьякова пропонує нові свята
Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом? Відповідь Данілова
Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом? Відповідь Данілова
Винищувачі для ЗСУ: Резніков анонсував гарні новини
Винищувачі для ЗСУ: Резніков анонсував гарні новини
Експартнер Єрмака, якого забракувало Держкіно, придумав, як освоїти 20 млн грн
Експартнер Єрмака, якого забракувало Держкіно, придумав, як освоїти 20 млн грн
Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області
Данілов розповів, хто стоїть за сьогоднішніми подіями у Брянській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
17K
Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер
9624
Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна
8135
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
7632
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
6253
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту