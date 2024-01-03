У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви

Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік

Чернігівська поліція розслідує обставини вибуху в підвалі будинку, внаслідок якого загинув чоловік.

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Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 13-ї години. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік. Поліцейські встановили особу загиблого – це місцевий мешканець 1963 року народження.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

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Нагадаємо, увечері 2 січня у Тернопільській області стався вибух газу у приватному будинку, господар у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях стався вибух в житловому будинку. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Також у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.