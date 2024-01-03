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У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви

Надія Карбунар
glavcom.ua
У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви
На місці події працюють слідчо-оперативні групи
фото: Поліція Чернігівської області/Facebook

Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік

 

Чернігівська поліція розслідує обставини вибуху в підвалі будинку, внаслідок якого загинув чоловік.

У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви фото 1

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців близько 13-ї години. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік. Поліцейські встановили особу загиблого – це місцевий мешканець 1963 року народження.

У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви фото 2

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та криміналістична лабораторія обласної поліції.

У підвалі чернігівської багатоповерхівки стався вибух, є жертви фото 3

Нагадаємо, увечері 2 січня у Тернопільській області стався вибух газу у приватному будинку, господар у лікарні. 

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях стався вибух в житловому будинку. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Також у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.

Теги: вибух поліція чоловік немовля

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