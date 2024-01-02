На Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок (фото)

Унаслідок вибуху травмований власник будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад

Увечері 2 січня у Тернопільській області стався вибух газу у приватному будинку, господар у лікарні. Про це інформує ДСНС Тернопільської області.

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«2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в с. Хлопівка Хоростківської ТГ Чортківського району», – йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події підтвердився факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок зруйнований. Травмований власник будинку, якого в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.

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Ймовірна причина вибуху – розгерметизація внутрішньої системи газопостачання.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях стався вибух в житловому будинку. Внаслідок цього постраждало двоє дорослих та дві дитини, одна з яких згодом померла.

Нагадаємо, раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.