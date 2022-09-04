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У житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих – немовля

Надія Карбунар
glavcom.ua
У житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих – немовля
Через вибух постраждали троє людей
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Вибух зруйнував дві стіни будинку

Газ вибухнув у одному з приватних будинків, що в селі Іванівка Ставищенської територіальної громади на Київщині. Інцидент трапився увечері 3 вересня, інформує ДСНС області.

Вибух зруйнував дві стіни
Вибух зруйнував дві стіни
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Рятувальники, котрі прибули на виклик, виявили, що вибух зруйнував дві стіни будинку. Травмувалися троє мешканців – жінки 1973 та 1994 року народження та семимісячна дитина.

інцидент трапився увечері 3 вересня
інцидент трапився увечері 3 вересня
фото: ДСНС Київщини/Telegram

Маму та доньку доправлено до опікового центру Київської клінічної лікарні №2 з опіками обличчя І-ІІ ступеня.

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року у Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці тероборони показували цивільному населенню зброю та боєприпаси, і під час цього один з боєприпасів здетонував. «У результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них – четверо дітей віком від 2 до 12 років», – зазначається у повідомленні.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів, вирішується питання щодо затримання причетних до злочину осіб у порядку ст. 208 КПК України та повідомлення їм про підозру.

Очевидці розповіли про пережитий жах. За словами відвідувачів, вибух спричинив паніку і всі одразу почали шукати укриття. 

 

Теги: вибух Київ газ ДСНС

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