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У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму
фото: Telegram/«Кримський вітер»

За попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета

У ніч проти 3 січня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали потужні вибухи. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв.

Розвожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета. З його слів, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явилися два великі стовпи диму.

Також мешканці пишуть в соцмережах, що два потужні вибухи чули від Севастополя до села Зуя.

«У Бахчисараї будинки тремтіли», – пише один із місцевих.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

Теги: Севастополь ракета пожежа корабель вибух

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