У Севастополі пролунали вибухи, у небі – стовпи диму
За попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета
У ніч проти 3 січня у тимчасово окупованому росіянами Севастополі в Криму пролунали потужні вибухи. Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв.
Розвожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, над морем нібито була збита ракета. З його слів, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.
Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явилися два великі стовпи диму.
Також мешканці пишуть в соцмережах, що два потужні вибухи чули від Севастополя до села Зуя.
«У Бахчисараї будинки тремтіли», – пише один із місцевих.
Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.
Коментарі — 0