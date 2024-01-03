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У Білгороді знову гримлять вибухи, губернатор заявив про роботу ППО (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білгороді знову гримлять вибухи, губернатор заявив про роботу ППО (відео)
Над Білгородом здіймається дим після вибухів
фото із соцмережі

У російському Білгороді «бавовна» вдруге за ніч

У ніч на середу, 3 січня, у російському Білгороді знову лунали вибухи. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Білгорода нібито «збито кілька повітряних цілей».

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Інформації про наслідки зараз немає», – написав він у телеграмі.

За словам Гладкова, під обстріл потрапило село Солоті Валуйського міського округу. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У двох приватних домоволодіннях вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі. Аварійні та оперативні служби на місці. Триває обхід території.

Близько 6-ї години ранку у Білгороді знову завили сирени. Гладков повідомив про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу.

Гладков заявив, що над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО. За його словами, в області нібито збито 9 повітряних цілей.

«У місті є пошкодження в приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибито вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі в трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю», – додав він.

Удень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є роботи російської протиповітряної оборони. Там уламки впали просто у центрі міста.

Теги: вибух росія Білгород

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