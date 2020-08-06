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    Події в Україні

    У поїзді п'яний чоловік погрожував ножем поліції

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    Під час патрулювання потяга до правоохоронців звернувся провідник і розповів, що в тамбурі вагона хтось розбив скло - У поїзді п'яний чоловік погрожував ножем поліції
    Під час патрулювання потяга до правоохоронців звернувся провідник і розповів, що в тамбурі вагона хтось розбив скло

    Хуліганом виявився 38-річний чоловік, якого закувавши в наручники, передали слідчо-оперативній групі поліції на станції імені Шевченка в Черкаській області

    У поїзді №122 Рівне - Київ - Миколаїв п'яний чоловік розбив скло в тамбурі, а потім погрожував ножем поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у четвер, 6 серпня.

    Зазначається, що під час патрулювання потяга до правоохоронців звернувся провідник і розповів, що в тамбурі вагона хтось розбив скло.

    Правоохоронці швидко розшукали нетверезого хулігана, але він почав агресивно поводитися.

    «Під час опитування, чоловік почав поводитися агресивно, ображав присутніх, а потім дістав ніж і почав ним погрожувати», - сказано в повідомленні.

    Хуліганом виявився 38-річний чоловік. Чоловіка заспокоїли, закувавши в наручники. Згодом його передали слідчо-оперативній групі поліції на станції імені Шевченка в Черкаській області.

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    Нагадаємо, раніше у Полтавській області з поїзда №17 Харків-Ужгород висадили трьох пасажирів, які розпивали алкоголь та погрожували начальнику поїзда; на правопорушників склали адміністративні протоколи.

    Крім того, на минулих вихідних у вагоні потягу Київ-Маріуполь чоловік напав на одну з пасажирок та намагався її зґвалтувати; зловмисника арештували, а співробітників УЗ, які не змогли запобігти інциденту, звільнили.

    До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що працівникам «Укрзалізниці» дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

    Київ Укрзалізниця алкоголь потяг Рівне поліція чоловік
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