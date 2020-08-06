У поїзді п'яний чоловік погрожував ножем поліції



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Під час патрулювання потяга до правоохоронців звернувся провідник і розповів, що в тамбурі вагона хтось розбив скло

Хуліганом виявився 38-річний чоловік, якого закувавши в наручники, передали слідчо-оперативній групі поліції на станції імені Шевченка в Черкаській області

У поїзді №122 Рівне - Київ - Миколаїв п'яний чоловік розбив скло в тамбурі, а потім погрожував ножем поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у четвер, 6 серпня.

Зазначається, що під час патрулювання потяга до правоохоронців звернувся провідник і розповів, що в тамбурі вагона хтось розбив скло.

Правоохоронці швидко розшукали нетверезого хулігана, але він почав агресивно поводитися.

«Під час опитування, чоловік почав поводитися агресивно, ображав присутніх, а потім дістав ніж і почав ним погрожувати», - сказано в повідомленні.

Хуліганом виявився 38-річний чоловік. Чоловіка заспокоїли, закувавши в наручники. Згодом його передали слідчо-оперативній групі поліції на станції імені Шевченка в Черкаській області.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області з поїзда №17 Харків-Ужгород висадили трьох пасажирів, які розпивали алкоголь та погрожували начальнику поїзда; на правопорушників склали адміністративні протоколи.

Крім того, на минулих вихідних у вагоні потягу Київ-Маріуполь чоловік напав на одну з пасажирок та намагався її зґвалтувати; зловмисника арештували, а співробітників УЗ, які не змогли запобігти інциденту, звільнили.

До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що працівникам «Укрзалізниці» дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.