Напад у потягу: в «Укрзалізниці» обіцяють потерпілій компенсацію



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Анастасія Лугова зазнала жорстокого нападу строннього чоловіка у потягу Маріуполь-Київ

За словами топ-менеджера компанії, провідниця винна в тому, що пустила «зайця» до вагону

На четвертий день після резонансної події в потягу Маріуполь-Київ, в «Укрзалізниці» пояснили, як мав поводитися персонал у ситуації, коли невідомий чоловік б’є пасажирку, та чи зможе потерпіла отримати компенсацію.

Про це сьогодні на брифінгу розповів директор з пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Толкачов.

За словами топ-менеджера компанії, провідниця вагона винна в тому, що не контролювала посадку.

«Невідомий проник до вагона без квитка. Провідниця не підтверджує, що брала кошти з нього за безквитковий проїзд», — сказав Толкачов.

Крім того, у співробітників є інструкції поводження в таких надзвичайних ситуаціях. Спершу пасажир має звернутися до провідника, а той вже повідомити про інцидент начальника потяга.

«За вашу безпеку несе відповідальність начальник потяга. Він має викликати поліцію», — пояснив Толкачов.

Проте він додав, що начальник поїзда не проходить жодних курсів із самооборони: «Досвіду боротьби в нього немає. Але він запропонує цій особі (нападнику — ред.) ізолюватися».

За словами Толкачова, і в цій ситуації начальник потягу з поїзною бригадою мав ізолювати нападника.

Зазначимо, що зараз «Укрзалізниця» веде перемовини зі страховою компанією для того, щоб компенсувати потерпілій витрати на лікування. Йдеться про страхову, з якою «Укрзалізниця» має договір.

«Ми також встановлюємо контроль за роботою поїзних бригад, будемо робити перевірки», — переконує директор.

Толкачов згадав, що у потязі Київ — Донецьк колись були так звані одностатеві вагони, тобто окремо для жінок, але вони не мали попиту. Втім пообіцяв розглянути і «таку ситуацію».

Між іншим, міністр інфраструктури Владислав Криклій сьогодні заявив, що працівникам «Укрзалізниці» дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Також сьогодні стало відомо, що «Укрзалізниця» звільнить працівників потягу, в якому стався напад на жінку.

Як повідомлялося раніше, у поїзді Маріуполь-Київ в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

Нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Згодом пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

Після нападу «Укрзалізниця» попросила поліцію супроводжувати поїзди. До відома, раніше в кожному потязі їздили патрульні, а злочинами займалася лінійна міліція. У 2015 році підрозділ ліквідували. У МВС тоді пояснювали — у слідчих зовсім мало роботи і лише по три справи на місяць.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді Маріуполь-Київ.