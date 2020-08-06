  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок

    • Розсилка
    Саморобний боєприпас відправили на експертизу&nbsp; - На Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок
    Саморобний боєприпас відправили на експертизу 
    Фото: Нацполіція

    Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння

    У Полтавській області нетверезий чоловік погрожував підірвати членів своєї родини - дружину і тещу - саморобним боєприпасом. Правоохоронці вилучили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, та направили його на експертизу.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    За інформацією, яку в поліцію телефоном повідомили місцеві жителі, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожував дружині і її матері розправою. Правоохоронці приїхали на виклик і затримали чоловіка. Також було проведено огляд приміщення і прилеглої території. 

    lubnu-2

    Правоохоронці внесли відомості подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України («Погроза вбивством»). Також вирішується питання внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

    Наразі поліція продовжує встановлювати обставини події.

    Нагадаємо, 3 серпня до столичного відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    5 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва.

    Також на Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою.

      Читайте також: Ветеран спецназу Рафаель Люкманов: Президент під час теракту в Луцьку відкрив скриньку Пандори
    Полтавщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ