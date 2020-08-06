На Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок



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Саморобний боєприпас відправили на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння

У Полтавській області нетверезий чоловік погрожував підірвати членів своєї родини - дружину і тещу - саморобним боєприпасом. Правоохоронці вилучили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, та направили його на експертизу.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За інформацією, яку в поліцію телефоном повідомили місцеві жителі, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожував дружині і її матері розправою. Правоохоронці приїхали на виклик і затримали чоловіка. Також було проведено огляд приміщення і прилеглої території.

Правоохоронці внесли відомості подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України («Погроза вбивством»). Також вирішується питання внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі поліція продовжує встановлювати обставини події.

Нагадаємо, 3 серпня до столичного відділення АТ «Універсал Банк» зайшов чоловік і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

5 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сухробу Карімову, який 3 серпня погрожував вибухом у приміщенні банку в центрі Києва.

Також на Франківщині чоловік під час обшуків погрожував копам гранатою.