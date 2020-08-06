«Укрзалізниця» продаватиме 100% квитків на регіональні потяги



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Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню з Київською міською державною адміністрацією

100% кввитків на потяги з і до Києва почнуть продавати з 7 серпня

«Укрзалізниця» від завтра, 7 серпня, продаватиме 100% квитків на регіональні потяги, що прямують з Києва та у зворотному напрямку. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

В «Укрзалізниці зазначають, що відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню з Київською міською державною адміністрацією.

«Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з 3 серпня, скасувала зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують через «червону» зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.