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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» продаватиме 100% квитків на регіональні потяги

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    Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню з Київською міською державною адміністрацією - «Укрзалізниця» продаватиме 100% квитків на регіональні потяги
    Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню з Київською міською державною адміністрацією

    100% кввитків на потяги з і до Києва почнуть продавати з 7 серпня

    «Укрзалізниця» від завтра, 7 серпня, продаватиме 100% квитків на регіональні потяги, що прямують з Києва та у зворотному напрямку. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    В «Укрзалізниці зазначають, що відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню з Київською міською державною адміністрацією.

    «Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» з 3 серпня, скасувала зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

    Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що потяги, які прямують через «червону» зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.

    міністр Укрзалізниця потяг квиток Владислав Криклій
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