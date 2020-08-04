Провідникам можуть дозволити користуватись газовими балончиками у поїздах



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Міністр каже, що працівники «Укрзалізниці» повинні мати засоби захисту

Працівникам «Укрзалізниці» дозволять користуватись газовими балончиками для захисту.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники Укрзалізниці ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще ніж не використовувати нічого взагалі», – каже Криклій.

Також сьогодні стало відомо, що «Укрзалізниця» звільнить працівників потягу, в якому стався напад на жінку.

Як повідомлялося раніше, у поїзді Маріуполь-Київ в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

Нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Згодом пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

Після нападу «Укрзалізниця» попросила поліцію супроводжувати поїзди. До відома, раніше в кожному потязі їздили патрульні, а злочинами займалася лінійна міліція. У 2015 році підрозділ ліквідували. У МВС тоді пояснювали — у слідчих зовсім мало роботи і лише по три справи на місяць.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді Маріуполь-Київ.