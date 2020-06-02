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    Події в Україні

    У поліції ззпевняють, що не змінювали маршрут руху підозрюваних у «справі Шеремета»

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    На початку року на вулицях у центрі Києва проводили слідчий експеримент у &laquo;справі Шеремета&raquo; з участю підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко - У поліції ззпевняють, що не змінювали маршрут руху підозрюваних у «справі Шеремета»
    На початку року на вулицях у центрі Києва проводили слідчий експеримент у «справі Шеремета» з участю підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко
    Фото: Радіо Свобода

    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що буцімто слідчі Нацполіції змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто Шеремета

    У Національній поліції України спростовують інформацію про зміну маршруту руху підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

    Про це повідомляє пресслужба поліції у Facebook.

    «Нещодавно деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито зміну маршруту закладників вибухівки під авто, на якому підірвали журналіста Павла Шеремета. Слідство спростовує оприлюднені дані», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що для проведення експертних досліджень слідство використовувало декілька відеофайлів, вилучених за маршрутом руху підозрюваних Антоненка та Кузьменко, у тому числі відео з фасаду приміщень Київського університету імені Бориса Грінченка на вулиці Бульварно-Кудрявській.

    «У матеріалах кримінального провадження подається схема руху підозрюваних від автомобіля до вул. Бульварно-Кудрявської, 18/2 – саме там востаннє фігурантів зафіксувала камера відеоспостереження. На цій схемі чітко зображено, що після закладення вибухівки підозрювані провулком Чеховським вийшли на вулицю Бульварно-Кудрявську, звідки й повернули у квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська та Олеся Гончара. Водночас зазначаємо, що у кварталі, куди звернули фігуранти, за адресою: вул. Олеся Гончара, 28Б розташована квартира, якою користувався підозрюваний Андрій Антоненко. Він особисто підтвердив це під час допиту», – повідомили у поліції.

    Також у поліції вказали, що «в попередніх підозрах маршрут руху до і після закладення вибухівки не фігурував – його було додано до тексту підозр за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні».

    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що буцімто слідчі Нацполіції змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета, «підрізавши» нічний маршрут пари.

    Нагадаємо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінило підозру Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.

    Як повідомлялось, під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова.

    Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав:  якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму».

    «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

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