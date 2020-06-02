В ООН засудили розголошення в ЗМІ особистих даних жертви насильства в Кагарлику



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Місія ООН відреагувала на зґвалтування в Кагарлику

В ООН підкреслюють, що при висвітленні випадків сексуального насильства ЗМІ повинні враховувати, що інтереси жертв на першому плані

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини нагадує про неприпустимість розголошення в засобах масової інформації особистих даних жертв насильства.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації в Facebook.

Там нагадали, що після події в Кагарлику — сексуального насильства і тортур, застосованих до жінки й чоловіка — деякі ЗМІ опублікували ім'я, місце проживання і фотографію жертви. Вони також описали її характер і поведінку.

Водночас Моніторингова місія ООН з прав людини підкреслює, що при висвітленні випадків сексуального насильства всі зацікавлені сторони, зокрема і ЗМІ, повинні враховувати, що інтереси жертв на першому плані.

«Це означає запобігати повторній травматизації й стигматизації жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, і публічно поширювати особисті дані людини лише за умов її інформованої згоди», — йдеться в повідомленні.

У Моніторинговій місії нагадали, що відповідно до Декларації основних принципів правосуддя щодо жертв злочинів та зловживання владою, до жертв слід ставитися зі співчуттям і повагою до їх гідності.

«Публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно покладати додатковий тягар на жертву. Безтактний підхід до таких випадків впливає на благополуччя жертв та їхніх сімей, і може мати негативний вплив, стримуючи жертв від повідомлення про таке насильство у майбутньому», — додають у повідомленні.

Нагадаємо, у деяких ЗМІ оприлюднили фото й ім’я дівчини — в її зґвалтуванні та побитті наразі підозрюють двох поліцейських Кагарлицького відділку поліції. За словами адвоката дівчини, дозволу на публікацію особистих даних потерпілої в медіа він не давав.

Так, фотографії дівчини з її дитиною, а також її ім’я й прізвище оприлюднило видання «Столичний регіон» (посилання не даємо з етичних міркувань). А ТСН знімав батьків дівчини на приховану камеру.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.