Суд зобов'язав НАБУ почати розслідування щодо брата Єрмака



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Суд зобов'язав НАБУ почати розслідування щодо брата Єрмака

Суд зобов'язав НАБУ внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину Денисом Єрмаком

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента - Дениса Єрмака.

Мова йде про відеозаписи, на яких нібито Єрмак пропонує за хабарі державні посади.

Про це повідомив ВАКС на сторінці у Facebook.

Сьогодні, 2 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов’язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами.

У заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів високопосадовця Офісу Президента України здійснював «відбір» кандидатів на різноманітні посади в органи державної влади.

Раніше на пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівника Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.