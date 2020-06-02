ОПЗЖ і Дубінський просять Конституційний суд скасувати амністію учасникам Майдану



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50 нардепів просять КС скасувати закон про амністію учасників Майдану

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону про амністію активістів Майдану.

Про це інформує пресслужба суду.

Йдеться про закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань…», який парламентарі ухвалили 21 лютого 2014 року.

Цим законом всіх затриманих активістів Майдану позбавили як кримінальної, так і адміністративної відповідальності.

У своєму зверненні до КСУ депутати вважають, що цей закон є неконституційним, бо його положення суперечать приписам Конституції України, а його ухвалення Верховною Радою відбулося з порушенням процедури розгляду.

«Закон звільняє від кримінальної відповідальності певну категорію осіб, підозрюваних та обвинувачених у вчиненні злочинів, без проведення слідчих дій та без встановлення вини у судовому порядку», — додають у поданні.

КСУ просять відкрити конституційне провадження і залучити до нього депутатів від «Опозиційної платформи — За життя» Василя Німченка, Олександра Качного і Григорія Мамку.

Подання підписали депутати від згаданої вище фракції, а також, зокрема, виключені зі «Слуги Народу» Антон Поляков, Анна Скороход та парламентар з монобільшості Олександр Дубінський.

До слова, 47 народних депутатів України просять Конституційний суд визнати неконституційним анбандлінг — відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу.