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У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео)
Мурал прикрашає один із будинків на провулку Ломаний, 38А
фото: Асоціація родин захисників «Азовсталі»

Герой оборони «Азовсталі» Сергій Волинський народився і виріс у Полтаві

У Полтаві відкрився мурал «Вірний завжди» на честь оборонця Маріуполя Сергія Волинського, відомо як «Волина».

Мурал прикрашає один із висотних будинків на провулку Ломаний, 38А, як нагадування про те, що герой оборони «Азовсталі» народився і виріс у Полтаві.

Мурал створили команда «Містохаб» і художники Андрій Ковтун, Гриша Шоком та Антон Кондрашов.

Захисник із позивним «Волина», в.о. командира 36 бригади морпіхоти, зараз перебуває в Туреччині, тому мурал відкривали в присутності його сестри Тетяни Харько.

У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео) фото 1
У Полтаві з’явився мурал на честь легендарного оборонця Маріуполя (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, 21 вересня Україна провела обмін полоненими і повернула додому понад дві сотні захисників Маріуполя. Серед визволених – 108 «азовців», а також нацгвардійці, прикордонники, поліцейські, сбушники, митники, тероборонівці тощо. Звільнено 124 офіцерів і трьох вагітних медикинь, серед них Мар’яна Мамонова, якій народжувати з дня на день.

П’ятеро командирів: Денис Прокопенко (Редіс), Сергій Волинський (Волина), Святослав Паламар, Денис Шлега і Олег Хоменко за умовами домовленості залишатимуться у Туреччині, під особистим протекторатом президента Ердогана, у комфортних умовах, маючи можливість проводити особисті зустрічі.

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Теги: Полтава Маріуполь Азовсталь Азов війна мурал

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