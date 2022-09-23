Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням

«Якщо пекло існує, то я побував у ньому двічі»

З полону повернувся захисник Маріуполя Артем Дибленко. Воїн на своїй сторінці у Facebook звернувся до українців із прохання.

«Я повернувся. Якщо ад існує, то я побував в ньому двічі. Спочатку Маріполь та «Азовсталь», які російські п*дараси буквально рівняли будинок за будинком, будівля за будівлею. Потім російське СІЗО, де російські п*дараси намагалися вже «зруйнувати» мене та сотні моїх побратимів», – йдеться в повідомленні.

Дибленко розповідає, що росіяни били полонених всім, чим тільки можна – руками, ногами, палками, били струмом, морили голодом. – «Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих».

Захисник зазначає, що публікує своє фото не для того, щоб викликати жаль чи співчуття. А для того, щоб люди розуміли, що «там» відбувається.

«Ви запитуєте мене, чим мені допомогти. Нижче публікую картки. Допомогу можете надсилати туди. Я залишив в «Азовсталі» всю свою амуніцію, з якою пройшов Донецький аеропорт. Ну як залишив, спалив, щоб п*дарам не дісталась. Ну і щоб скоріше повернутися в стрій. Війна ж завтра не закінчиться, та ще й на Росії нових «вояк» мобілізують», – додає Дибленко.

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Нагадаємо, 21 вересня з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку «Азов» та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці до «великої тюрми, яка називається Росія».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список осіб, яких вдалося повернути з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

Згодом з'явилися перші кадри після звільнення з полону наших захисників.