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Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Захисники «Азовсталі», медики та моряк зі Зміїного: 52 українців повернулися з полону
Серед звільнених 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні

Україна провела черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний», – повідомив Єрмак.  

Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, у визволеного з полону військовослужбовця полку «Азов» В’ячеслава Білого та його дружини Олени народився син.

Раніше, 21 вересня, відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Наразі відомо, що Україна провела з Росією 24 обміни полоненими. Загалом з російського полону повернулися 808 осіб. 

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Теги: полон військові Telegram дружина солдат Москва Додому

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